Trump desea “buena suerte” y “una vida maravillosa” a mujer que liberó tras mediación de Kim Kardashian

Alice Marie Johnson ya prueba las miles de la libertad, luego que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump condonara su pena tras la petición que le hiciera la empresaria y celebridad Kim Kardashian.

Johnson fue liberada este miércoles y el mismo presidente Donald Trump ha escrito en su cuenta en la red social Twitter mencionado el referido hecho que ha sentado un precedente en la historia contemporánea de los Estados Unidos.

“Buena suerte, Alice Johnson, ten una maravillosa vida”, publicó el Presidente a través de su cuenta personal en Twitter.

Donald Trump conmutó la sentencia a cadena perpetua que cumplía Johnson, quien tenía más de 22 años tras las rejas de una cárcel del estado de Alabama cumpliendo condena por delitos relacionados con las drogas.

La expresidiaria dio las gracias tanto a Donald Trump, como a Kim Kardashian por hacer su sueño de ser libre después de más de dos décadas recluida. Destaca esta oportunidad de "ser libre para vivir y empezar de nuevo”.

"Tengo mucho en lo que ponerme al día con mi familia y estoy con muchas ganas de regresar a mi comunidad y a trabajar", comentó la mujer ante familiares, amigos, curiosos y medios que fueron testigos de regreso a las calles.

Por su parte Kim Kardashian también se sumó al momento de regocijo en Twitter. "La llamada telefónica que hice ahora con Alice (Johnson) será siempre uno de mis mejores recuerdos", tuiteó.

The phone call I just had with Alice will forever be one of my best memories. Telling her for the first time and hearing her screams while crying together is a moment I will never forget.

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) June 6, 2018