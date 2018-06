Daniella Chávez contra las chilenas: "Estoy aburrida de la gente penca y mala clase de este país"

Durante las últimas semanas, la modelo Daniella Chávez ha tenido más de un mal momento, y es que a su polémica aparición en Vértigo, se suman las cientos de críticas que ha recibido en su Instagram.

Según la modelo, son muchos los usuarios que se han dedicado a enviarle mensajes criticando su imagen y personalidad. Y de acuerdo con su observación, muchos de ellos provienen de mujeres chilenas, a las que dedicó duras palabras.

Así se puede ver en su última publicación de la red social, en donde afirmó estar "aburrida de la gente penca y mala clase de este país".

"Juzgan por todo y si es Chilena más te juzgan e intentan perjudicar, vivimos en un país tan mala leche y Clasista, me hacen pebre por mis fotos y vídeos, pero son más de un millón de tipas cinicas Chilenas que siguen a Kim Kardashian y su clan de hermanas!", comentó furiosa.

Luego añadió que estas famosas "no tienen más talento que salir desnuda, pero ahí están las Chilenas de las primeras dando like y comentando que genial su vida".

"Son todas una manga de arribistas.. por que la tipa es extranjera la alaban, pero si es Chilena la hacen mierda! (sic)", acusó.

Finalmente agradeció a quienes la apoyan, pero invitó a quienes juzgan sus publicaciones a que no la sigan en las redes sociales, y aclaró que "me encantan las Kardashian, son consecuentes como yo! Lo que me carga son las minas inconsecuentes de este país que hacen mierda a una mujer distinta y que no va con sus canones de doble moral y discurso que se les cae a pedazos cuándo ven a una mujer segura de si misma y regia!".

"Hasta llegue sentirme culpable y merecedora por Como me trataron en tv, pero seguiré dando la lucha por cambiar las mentes básicas y retrógradas de mi país", sentenció.

Te recomendamos: