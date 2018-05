Familia de Sarita Vásquez con todo contra Yerko: lo demandarían nuevamente

Francisco Moreno, vocero de la familia de Sarita Vásquez, declaró a 'La Mañana de Chilevisión' que manejan nuevamente demandar a Yerko Puchento, tras referirse a la cosmetóloga en su última rutina del 24 de mayo.

El año 2013, la familia también habría demandado a Canal 13 por el mismo motivo, ganando un juicio por 10 millones de pesos y la prohibición de referirse nuevamente a Sarita, fallecida el año 2011 por un cáncer fulminante.

El pasado 24 de mayo, el humorista realizó una rutina donde hizo una serie de chistes sobre el exesposo de la cosmetóloga, Gonzalo Cáceres, refiriéndose además a Sarita de forma despectiva.

"La familia está estudiando la situación acerca de si demandará o no y esta semana se debería resolver. La posibilidad existe, porque el canal no ha cumplido con la sentencia anterior, hizo caso omiso a lo que dictaminó el juez y eso no es tema de plata", declaró a La Cuarta Francisco Moreno.

"El año pasado se dictaminó, por daño moral, que el canal debía pagar 10 millones de pesos, pero ellos podían apelar argumentando que no estaban de acuerdo con la sanción, entre otras cosas. Así apelaron tres veces para que la sanción se revocara, y eso no pasó. La Corte de Apelaciones lo rechazó tres veces y ha pasado todo un año. Hace pocos días nuevamente la Corte les dijo que no y que deben pagar el daño moral a la familia de Sarita, algo que hicieron. Ahora esperamos los trámites del Juzgado, pero la plata no es lo importante, lo relevante es que volvieron a reírse de ella", agregó.

Además, añadieron que la familia utilizará todo el dinero ganado en las denuncias en beneficencia, específicamente a los Bomberos de Linares y a dos organizaciones más.

