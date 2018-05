El crudo testimonio de Ignacio Lastra sobre su accidente: "Yo no debería poder caminar"

Este jueves, el ex chico reality Ignacio Lastra participó de un nuevo capítulo de "Vértigo", en donde contó algunos detalles del accidente que lo dejó con el 90% de su cuerpo quemado.

Fue la primera vez que el modelo se mostró en pantalla, luego de pasar nueve meses encerrado en su casa, y escogió el estelar de Canal 13 para contar su verdad.

"Gracias a todas las personas por estar acá. Gracias a Dios por la segunda oportunidad, porque gracias a él estoy acá", comenzó diciendo Lastra.

El accidente ocurrido el 31 de agosto del 2017, dejó a Ignacio Lastra con quemaduras de gravedad y apenas un 5% de probabilidades de vivir. Debido a la traumática experiencia que vivió, dijo que no recuerda muchas cosas.

"Yo no sé nada, sé lo que me cuentan las personas, las especulaciones", afirmó. Pero eso no fue impedimento para que el ex miembro de Doble Tentación hiciera un mea culpa sobre el accidente.

"Yo sé que la cagué porque están las pruebas de que choqué un auto", dijo, y agregó que "la justicia determinará si soy culpable y afrontaré las consecuencias como cualquier persona".

En la instancia, aprovechó de agradecer a quienes lo ayudaron en el momento del accidente. "Lo que es determinante es que me salvaron, me ayudaron ¿Cómo? no tengo idea", dijo.

Nueva Mujer Las divididas opiniones tras la participación de Ignacio Lastra en Vértigo Muchos lo tildaron de soberbio.

"Yo no culpo a las personas por haber hecho nada, si en un choque de esa magnitud tienes que estar loco o ser demasiado ingenuo para decir 'voy a hacer algo y no me va a pasar nada"", señaló.

"A mí, mi paramédico me dijo 'tú chocaste y pum, te quemaste todo el rato"", contó sobre el momento de la colisión.

"Lo único que sé", dijo Lastra, "es que me quemé el 90%, que todas eran quemaduras de tercer grado".

Pero hoy, añadió, "me recuperé, estoy más fuerte que nunca y puedo hacer mi vida cotidiana, hago deportes. Yo no debería poder caminar, me iban a cortar toda una pierna, un brazo entero y dos dedos".

Consultado por su primera aparición pública, el modelo señaló que escogió el programa por la relación de confianza que existe con la animadora Diana Bolocco. "Trabajamos harto tiempo juntos. Me siento en casa y eso es lo que me hace estar acá hoy día. Estar con personas donde yo me sienta cómodo".

Finalmente, el joven de 27 años, confesó que el apoyo de su familia ha sido fundamental, y reflexionó en torno al hecho que le cambió la vida.

"Que no se nos olvide que esto le pueda pasar a cualquiera. Mis enfermeras me han dicho que era una bendición que un famoso estuviese quemado, porque hay gente pobre que le pasa esto todos los días y a nadie le importa", finalizó.

Te recomendamos: