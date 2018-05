¡Conmoción en redes! Así reaccionaron los fanáticos a la segunda temporada de '13 Reasons Why'

La medianoche del 18 de mayo era la más esperada por los fanáticos de la serie original de Netflix "13 Reasons Why", la historia que nos cuenta cómo el suicidio de su protagonista afecta la vida de todo su entorno, al principio, con 13 cintas que ella misma graba, pero que en su segunda temporada cuenta mucho más. Ahora no son cintas sino fotos polaroids las que darán las pistas necesarias para saber qué pasó con Hannah y porqué tomó esa decisión.

Los fanáticos han reaccionado de diferentes maneras ante las nuevas historias y tramas que se siguen desarrollando, primero con el juicio que enfrenta la preparatoria donde Hannah pasó los últimos días de su vida, así como con cada una de las declaraciones de los que fueran sus compañeros de clases y que en muchos casos ella consideró sus amigos.

La divertidas reacciones de los fanáticos al ver que ya los treces episodios estaban online son dignas de compartir:

Algunos odiando a algunos de los personajes:

La cuenta de la serie lanzó una serie de fotos en un montaje que nos cuenta un poco más de cada personaje:

The truth doesn't always make things right. Season 2 of #13ReasonsWhy is now streaming. pic.twitter.com/OTDMrzwzIt

Kate Walsh que interpreta a la mamá de Hannah invitó a todos a no perderse estos episodios:

It’s officially officially out! U can stream all episodes of @13ReasonsWhy season 2 on @netflix now! I give u permission to binge watch 😘 Can’t wait to hear what u guys think 💕 #13ReasonsWhy pic.twitter.com/2QpFC84bvy

También hubieron detractores que atacaron la serie por fantasear con algo tan delicado como el suicidio explicando que los seres queridos no regresan para contarnos nada

In real life, those who die by suicide do not come back to help us answer the questions that surround their death. They don’t sit on our bed and ask if we still care. #13ReasonsWhy continues to paint a false picture.

Suicide is entirely awful. Our loved ones don’t come back.

— Jamie Tworkowski (@jamietworkowski) May 18, 2018