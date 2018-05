Nieta de Menem apoya a Bolocco: "Cecilia siempre quiso llevar a Máximo"

Luego de los dimes y diretes que se han cruzado entre Máximo, Zulema y Carlos Menem, una nueva voz ha salido a defender esta vez a Cecilia Bolocco de cómo su hijo ha acusado a su media hermana de no permitirle ver a su padre.

Nueva Mujer El duro momento que vive Máximo, hijo de Cecilia Bolocco: no puede ver a su padre Zulema contestó a los polémicos dichos.

Antonella Menem, nieta de Carlos Menem e hija del fallecido Carlos Menem Jr., desmiente a Zulema y Carlos: "Lamentablemente desde que tengo uso de razón me hicieron exactamente lo mismo que a Máximo. Zulemita fue la que puso trabas para poder ver a mi abuelo, ella es la que da las órdenes de quién puede y no hablar con mi abuelo. Lamentablemente siempre lo tuve que ver a escondidas".

Nueva Mujer Carlos Menem desmiente a Máximo: "Hago responsable a la señora Cecilia Bolocco" "Las puertas de mi casa están abiertas para mi hijo, no para Cecilia", declaró.

Según declaró a La Cuarta, Antonella agregó que las maneras de impedirle la comunicación con su abuelo bordeaban la creatividad. "Cada vez que me conseguí un teléfono para hablar con él (Carlos Menem), al otro día ya le cambiaban el número y no existían más", declaró.

"Tengo la certeza de que Cecilia siempre quiso llevar al nene (Máximo) y no podía por pedido de Zulemita, lo sé porque tengo contactos que trabajan con mi abuelo que me lo cuentan. Zulemita dice que la conflictiva es Bolocco, lo mismo dijo de mi mamá y de mí, yo estoy cansada de que se me trate de mentirosa y ahora a Máximo con sólo 14 años", dijo.

Mira este video