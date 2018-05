El duro momento que vive Máximo, hijo de Cecilia Bolocco: no puede ver a su padre

Máximo Menem Bolocco, hijo de Cecilia Bolocco y el ex presidente argentino Carlos Menem, denunció a través de redes sociales a su hermana Zulema, de no permitirle ver a su padre.

"No les debería estar contando esto, pero no hay otra forma de que la gente se entere de lo que en verdad está pasando. Mi papá vive en Argentina y es muy difícil comunicarme con él. Zulema Menem es la única forma de que yo pueda hablar con él y ella me bloqueó de todos los medios", escribió Máximo en su Instagram, quien agrega que esto viene pasando de hace mucho tiempo.

"Las custodias de allá tienen orden a no contestarme (…) y los teléfonos de la casa están bloqueados para cuando yo llame. Esto me da mucha pena, porque además mi papá no sabe que esto está pasando", relató el adolescente de 14 años.

Por otra parte, Zulema, a quien los dardos se dirigen, culpó a Cecicilia Bolocco de la situación: "No me puedo hacer cargo de lo que haga o no Cecilia con el hijo. Si pasan dos años, que son los que Máximo no viene para acá, realmente me preocuparía de no haber llevado al hijo a ver al padre cuando están tan cerca. Es fácil echarle la culpa a los demás".

"La última vez hubo una discusión muy fuerte entre Cecilia y mi papá, porque ella ponía como condición para que Máximo entre a su casa que ninguno de mis dos hijos estén, que yo no esté y mi madre tampoco", declaró a La Cuarta.

"Hace muy poco tiempo habló conmigo por teléfono y me dijo que la madre no lo quería mandar, porque no se sentía seguro con nosotros. Cuando uno quiere tener buena relación con la gente, tiene que aportar a ello", agregó.

Mira este video