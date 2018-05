Daniella Chávez furiosa con Yerko: "Me trató de prostituta"

Anoche se emitió un nuevo capítulo de Vértigo, donde obvio que tuvimos una nueva rutina de Yerko Puchento, que cobró víctimas como Daniella Chávez.

La modelo se incomodó cuando el comediante la llamó Daniella Carlina Chávez Carrillo (en referencia a la tía Carlina), lo que aumentó cuando leyó un diario de vida.

"Ay, no sé de quién es este, está caliente y me quemé. Traje un guante de cocina para agarrarlo. Parece que es de la Daniella Chávez, sí, es de ella", dijo para referirse a ella.

"Yerko, es Daniella Karina, No Carlina. Si me quieres decir prostituta, me lo dices a la cara. Dilo de frente", respondió furiosa Chávez.

Luego, al ser eliminada del programa, escribió en Twitter sobre su molestia, explicando que le había dado pena la actitud de los animadores y el resto de los invitados, agregando nuevamente que no aceptaba que la trataran de prostituta.

No es primera vez que estaba en vértigo, sé a lo que venía, pero de ahí a tener que aguantar faltas de respetos como la de #Yerko no lo acepto, me dijo Daniella Carlina Chávez Carrillo, no me llamo así, me trato de prostituta, todos conocen la tía Carlina y a lo que se refería! — Daniella Chavez (@daniellachavezc) May 11, 2018

Me voy con mucha pena y lo que más da pena, que después de un acto cobarde de #Yerko nadie dijo nada, Martín Carcamo se reía y Diana Plop, habían 3 mujeres y ninguna dijo algo, así es fácil pisotear a las mujeres! Después sale con el discurso pro mujer, nefasto! #Vertigo2018 — Daniella Chavez (@daniellachavezc) May 11, 2018

"Estoy con mucha pena. En el programa no paraba de tiritar. Estaba nerviosa y sigo muy nerviosa. Me siento muy dolida con Yerko, Diana y Martín. Yerko me trató de prostituta y caliente. Nadie dijo algo y había tres mujeres en el set. Se llenan la boca con discursos y nadie dijo algo", declaró a LUN.

Te recomendamos