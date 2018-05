El amor tocó la puerta de Antonella Ríos: el joven es 22 años menor que ella

Antonella Ríos habría encontrado el amor nuevamente: la actriz se está dando una nueva oportunidad con un joven 22 años menor.

Javier, de 21 años, habría conocido a Antonella en el gimnasio, y pese a que aún es una relación no tan formal, el romance estaría generando celos en su ex, Daniel Elosúa, informa Agricultura.

Michael Roldán, amigo de la actriz, confirmó en el programa Intrusos la relación y además dio detalles del complicado quiebre que vivió Ríos con Elosúa.

“En el caso particular de Antonella con Daniel sí estaba claro que no eran pareja, ellos sí, yo tengo entendido que estaba muy claro para ambos que no eran pareja, y también tengo antecedentes que en el fondo, a ver en buen chileno, compartían como familia y si a veces tenían ganas atinaban”, declaró.

