Así han evolucionado físicamente los personajes de "Avengers"

Una de las películas más esperadas del 2018 fue Avengers: Infinity War, y los comentarios en la web no han dejado de aparecer. Las impresiones de los fanáticos han invadido las redes sociales y los foros. Todos están emocionados por saber cual va a ser la próxima sorpresa del Universo Marvel.

La evolución de los personajes, la hemos visto a lo largo de las diecinueve películas de este inigualable universo. A continuación, haremos un recuento de como han cambiado físicamente los protagonistas de estas historias que siguen paralizando al mundo entero cuando se estrena cada pelicula.

Capitán América

Chris Evans tuvo su primera aparición como Capitán América en la película de " The First Avenger". Posteriormente ha participado en The Avengers, Thor: The Dark World (cameo), Captain America: The Winter soldier, Avengers: Age of Ultron, Ant-Man (escena poscréditos), Captain America: Civil War, Spider-Man: Homecoming (cameo).

Black Widow

Scarlett Johansson interpretó por primera este personaje en vez en Iron Man 2; después la luego apareció The Avengers, Captain America: The Winter Soldier, Avengers: Age of Ultron, Captain America: Civil War.

Hulk

Interpretado por Mark Ruffalo, apareció por primera vez en The Avengers, y posteriormente en Iron Man 3 (escena poscrédito), Avengers: Age of Ulton y thor: Ragnarok.

Iron Man

Robert Downey Jr. participó en la primera entrega de Iron Man, y desde entonces ha interpretado magistralmente el personaje. También ha participado en The Increbible Hulk (escena poscréditos), Iron Man 2, The Avengers, Iron Man 3, Avengers: Age of Ultron, Capatin America: Civil War y Spider-Man: Homecoming.

Spider Man

Interpretado por Tom Holland, lo vimos por primera vez en Iron Man 2, pero su personaje se fue desarrollando en las siguientes entregas de Captain America: Civil War y Spider-Man: Homecoming.

Scarlet Witch

Elizabeth Olsen interpretó a este personaje por primera vez en Captain America: The Winter Soldier, en la escena de los créditos. Luego la hemos visto en Avengers: Age of Ultron y Captain America: Civil War.

Thor

Chris Hemsworth es el encargado de interpretar al Dios del trueno en Thor. Luego lo hemos visto en The Avengers, Thor: The Dark World, Avengers: Age of Ultron, Doctor Strange (escena poscréditos) y Thor: Ragnarok.

