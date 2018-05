El capítulo de 'Luis Miguel, la serie' que reveló el lado oscuro de Luisito Rey

¿Qué pasará próximamente en @luismiguellaserie? MAÑANA podrás revivir los primeros dos episodios a las 4/3C. . Sintoniza a las 9/8C por @Telemundo en EEUU y en LATAM por @netflixlat para el nuevo capítulo. 👏🎙️🎼 #LuisMiguelLaSerie

A post shared by Luis Miguel La Serie (@luismiguellaserie) on May 5, 2018 at 4:13pm PDT