La serie de Luis Miguel despertó la nostalgia y reunió a viejos amigos de “El Sol” ¡Mira cómo lucen!

La serie de Luis Miguel ha despertado mucha nostalgia no sólo entre sus fans sino entre los que alguna vez formaron parte de su círculo social. Como vimos en los primeros capítulos, "El Sol" siempre estuvo acompañado de sus mejores amigos: Roberto Palazuelos, Jorge "El Burro" Van Rankin, Miguel Alemán Magnani y Leonardo García. Y aunque parece descabellado pensar que hoy podrían ser amigos, en su juventud formaron un grupo inseparable.

Tras el estreno de la serie, Roberto Palazuelos, Jorge Van Rankin y Leonardo García decidieron reunirse en la Ciudad de México para recordar viejos tiempos. Los tres y otros amigos en común, fueron captados disfrutando de un desayuno en un restaurante de Polanco, luciendo felices y más unidos que nunca.

Tras el desayuno, los famosos estuvieron caminando por Masaryk, donde no dejaron de reír. El gran ausente fue Luis Miguel sin embargo, la amistad que mantienen con él sigue vigente. De hecho, fue durante las grabaciones de la serie que él y "El Burro" limaron asperezas tras 22 años sin hablarse. Además Roberto Palazuelos dijo que estaba feliz por su regreso. “Lo vi muy bien, lo vi delgado, súper agradable. No platicamos nada de su serie y de sus cosas, pero me dio mucho gusto verlo rápidamente”.

