La foto de Dayana Amigo, Fernando Godoy junto a su hija Lua ¡Es lo más tierno que verás hoy!

Un día como hoy 23 de Abril del 2018 a las 5.31 am nació nuestra primera hija Lua Godoy Dalbosco y con ella renacimos nosotros… el acto de amor más importante de nuestras vidas,la noche más intensa y bella nuestra historia, con amor se logran cosas maravillosas y cuando después de un pequeño silencio escuchamos su llanto logramos confirmar lo que habíamos buscado… el AMOR VERDADERO !! mi querida @ornella_dp valiente y enamorada de su momento lo dio todo para que hoy podamos confirmarles a tod@s que el Príncipe no nos va a opacar y que hoy 23 fuimos Padres ! Estamos bien y felices ! Gracias a nuestro equipo médico de CLC en especial a nuestro guía y amigo el seco dr Marcelo Pradenas y nuestra matrona Ximena Encinas que durante horas nos entregó el amor y talento que necesitábamos! A nuestras familias que desde el primer minuto estuvieron con nosotros !!! Gracias gracias gracias a tod@s por tanto cariño ! Ahora a cuidar a nuestro diamante! "Un cuerpo pequeño de espíritu determinado y encendido por una inquebrantable fe en su misión, puede alterar el curso de la historia…" Ghandi. #Lua #principeLARRY #tenganhijos #multipliquense #amorreal

