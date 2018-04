Las razones por la que Kylie Jenner es mala madre, según Internet

Kylie Jenner sin duda se ha convertido en la hermana más mediática del clan Kardashian-Jenner pues entre su línea de maquillaje y su debut como madre, la joven de 20 años ha dado mucho de qué hablar

Sin embargo, la forma en la que se muestra con Stormi, ha hecho que sus seguidores la critiquen y la señalen de "mala madre".

Y es que desde que nació, Kylie la ha dejado por irse de fiesta o de fin de semana con sus amigos.

Cuando la bebé cumplió un mes de nacida en marzo, fue captada paseando en yate y bebiendo cerveza con Travis y ahora que cumplió dos meses, Kylie asistió al festival de Coachella en compañía de su amiga Jordyn y la rapera Nicky Minaj. Además, ha sido constantemente vista en varias fiestas y eventos sociales, haciendo creer que no cuida de su hija como debería.

A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Apr 13, 2018 at 5:53pm PDT

Durante su estancia en el festival, Kylie subió una fotografía, luciendo con un extravagante look, junto a la leyenda: "No soy una mamá normal, soy una madre genial' (de la película 'Chicas pesadas')

Por si fuera poco, sus seguidores no creen que la socialité sea capaz de cambiar los pañales de su hija pues siempre lleva las uñas largas y puntiagudas, lo cual resulta poco práctico y hasta peligroso .

"Todo el mundo quiere hablar de lo genial que será su madre Kylie, pero hace un año no podía hacer su propia ropa. Además, dudo mucho que cambie los pañales con estas uñas", escribió una persona en una de las instantáneas de Kylie.

A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Apr 11, 2018 at 11:19pm PDT

A lo largo de su embarazo, Kylie se mantuvo oculta del ojo público y cuando recién anunció el nacimiento de la bebé, aseguró que quería llevar una vida más tranquila y privada para cuidarla pero ahora se ha mostrado más activa que nunca.

¿Qué pasa con ustedes? Cuando decidió tener a Stormi fue el momento en que no solo se convirtió en una verdadera adulta sino también en una madre. Ustedes no son ella, no pueden simplemente decir que no es una buena mamá. Nadie tiene derecho a decirle cómo criar a su hija. Ser madre es difícil y sí, es especialmente difícil cuando eres joven y recién comienza tu vida, pero no tienen derecho a decir que está criando mal a su hija", defendió una usuaria.