Julián Gil se lanza contra Marjorie de Sousa y la llama mentirosa

Durante su visita al programa “Un nuevo día” Marjorie de Sousa arremetió en contra de Julián Gil, el padre de su hijo Matías pues declaró que no se ha mantenido en contacto con él como le corresponde.

Marjorie declaró entre lágrimas que incluso tras el terremoto que hubo en México el pasado septiembre Julián no le llamó para saber como estaba su hijo y expresó que le preocupa como esta situación pueda afectarle a Matías.

Ahora, Julián respondió y tachó de mentirosa a la actriz. El programa De Primera Mano recibió mensajes del actor en los que agradece a Marjorie que ya lo va a dejar ver a su hijo.

“Hola, vengo llegando a México apenas, como siempre te he dicho, tengo la mejor disposición, pero como está en tu demanda las visitas, cualquier cambio primero tenemos que enterar al juez, entonces si quieres avísame cuando quieras para presentarnos con el juez para platicar y lleguemos a un acuerdo donde Mati esté totalmente protegido esto lo digo ya que el niño debe salir con su enfermera como te lo pedí desde un inicio en cada audiencia”.

Ante una negativa por parte de la actriz, Julián Gil escribió:

Si no me vas a dejar estar con él, por lo menos avísame para no viajar. Gracias.