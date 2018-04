Luis Fonsi revela su historia de amor con Agueda Lopez tras dejar a Adamari

Detrás del éxito en la música, que Luis Fonsi posee actualmente, existe una vida familiar en la que también demuestra sentirse pleno. La separación con Adamari López provocó un quiebre en su carrera pues en ese momento, la conductora se encontraba luchando contra el cáncer.

El puertorriqueño actualmente está casado con la modelo española Águeda López, con quien ha formado una familia junto a sus dos hijos, Rocco y Mikaela.

Poco se sabe de ese ámbito de su vida, pues las únicas entradas a ese aspecto personal son las fotos que de vez en cuando comparte con ella. Ahora que su matrimonio se encuentra en el mejor momento, Fonsi se animó a compartir detalles sobre cómo ocurrió el flechazo entre él y Águeda hace ya 8 años.

Y es que el cantante fue invitado al programa español El Hormiguero, dond recordó que entre él y Águeda fue amor a primera vista. "La conocí en Miami. Estábamos haciendo una sesión de fotos cada uno por su lado, la vi y me gustó. Tuve un poco de ayuda de un amigo que estaba trabajando con ella; así conseguí su número y le escribí un mensaje a través de Facebook", contó sobre el día que cambiaría su destino.

Y continuó: continuó: "Justo había salido de una ruptura bastante difícil, pero con Águeda fue un empezar de nuevo totalmente. Y aquí estamos ocho años después con dos niños"

Pero el conductor del programa no dejó las cosas ahí y entre un juego de broma e ironía, cuestionó a Fonsi sobre la canción "Échame la Culpa" que canta junto a Demi Lovato. “¿Has usado la frase ‘No eres tú, soy yo’?”, preguntó.y tras una breve pausa, el cantante reconoció: “Sí, es una forma honesta de salir de una relación. Me han dejado muchas veces más de las que he dejado. Siempre me dejan", dijo entre nervios y sonrisas. ¿Habrá pensado en lo ocurrido con Adamari?

Y así… ❤️ #MiCompañeroDeVida A post shared by Águeda López (@aguedalopez21) on Dec 9, 2016 at 9:43pm PST

