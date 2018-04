Televidentes destrozaron el look de Diana Bolocco en Vértigo

Ayer se emitió el capítulo 5 del programa Vértigo de Canal 13, y por supuesto que muchos esperamos cómo vestirán sus participantes y animadores, en especial Diana Bolocco.

La animadora lució un body y una falda importados por Sarika Rodrik, vistiendo completamente de negro. Pero el look no fue del gusto de los televidentes.

A post shared by Diana Bolocco (@dianaboloccof) on Apr 12, 2018 at 10:49pm PDT

Comparándola con una lámpara e incluso diciendo que sus aros eran como una batidora, Diana Bolocco fue duramente criticada por la gente en redes sociales ¿Estás de acuerdo?

#Vertigo2018 No me gustó el look de Diana, como que el vestido y el peinado no combinan y la hacen ver más bajita.

— Saturnina (@Librelula21) April 13, 2018