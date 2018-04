¿Cuándo se estrena la serie de Luis Miguel?

“El Sol” de verdad⬅️➡️ el de ficción😍 ¡No se pierdan el estreno de #LuisMiguelLaSerie el 22 de abril a las 9/8C! 🤩🎶🎼 por @telemundo en EEUU y en LATAM por @netflixlat . . 📸 @gatograndeproductions

A post shared by Luis Miguel La Serie (@luismiguellaserie) on Apr 7, 2018 at 3:10pm PDT