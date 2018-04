Thalía es acusada de tener en el abandono a su abuela

Hace algunos meses Thalía vino a México para celebrar el cumpleaños de su abuela. Ahí la vimos muy cariñosa con ella, le trajo un pastel y los mensajes de amor de sus hijos que no pudieron acompañar a su bisabuela.

Respecto a la pelea con Laura Zapata, pudimos observar, al menos en fotos, que la relación no estaba tan mal como todos los allegados a la familia aseguraban.

Zapata estuvo en un evento, ahí fue cuestionada por los reporteros sobre la relación que la intérprete de 'Enamorada' tiene con doña Eva Mange, y se limitó a contestar: "¿Tú no has sabido nada?, yo tampoco", dejando ver que no hay relación.

Han pasado casi tres meses de la visita de Thalía para la celebración de los 100 años de su abuela y según Zapata: "fue muy lindo que ella viniera a visitar y a festejar a su abuela, que es la mía".

Ante la insistencia de los medios, por saber el estado de su relación, afirmó: "¿ O sea, (que le hable) no es algo que espero con ansias locas y fe, no, (ese tema) está fuera de mi panorama".

