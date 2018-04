Atala Sarmiento rompe el silencio y habla por fin de su salida de 'Ventaneando'

A través de su canal de YouTube Atala Sarmiento habló por fin de su salida de 'Ventaneando'.

Señaló que el 26 de marzo, su última aparición en el programa, ha sido uno de loa más difíciles de su carrera, pues en cuento se sentó en su silla sintió la tensión con sus compañeros.

Detalló que el viernes tenía una cita con Pati Chapoy, misma que fue cancelada así como sus llamados para grabar los programas que tenía pendientes. Le dijeron que podía irse a su casa después de haberle negado la participación en los últimos programas.

A diferencia de los rumores, en los que se señaló su supuesta visita a Televisa había sido el principal motivo de su despido, la conductora aclaró que se trató de inconvenientes relacionados con su contrato y que no

"La única razón por la que ya no estoy en el programa obedece a una diferencia de contrato y me voy a limitar los hechos tal y como sucedieron.

Hace ocho meses se me entregó un contrato que to no estuve dispuesta a firmar porque había algunos términos en los que yo no estaba de acuerdo y no convenían a mis intereses. Durante ese tiempo estuve dialogando con los ejecutivos.

El lunes 19 de marzo la señora Pati Chapoy regresó de un viaje por Turquía y me dijo que tenía que firmar el contrato y si no lo firmaba ya no podía seguir trabajando en 'Ventanenado', me dijo que lo arreglara con quien lo tuviera que arreglar".