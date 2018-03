Fotos: La lujosa boda de Maythe González presentadora del canal RCN

17 de marzo de 2018. Hace casi un año te dije a tí, solo a tí que aceptaba ser quien te acompañe en esta loka aventura que llamamos vida… hoy te lo ratificaré con Dios de testigo ❣️ Nuestro día llegó. #lokitoswedding

A post shared by MAYTHE GONZÁLEZ (@maytheg) on Mar 17, 2018 at 12:53pm PDT