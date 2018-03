La respuesta de Angelina Jolie cuando le preguntaron sobre su envejecimiento

Para cualquier mujer el tocar el tema de su edad o el envejecimiento podría ser algo incómodo o molesto, pero no para Angelina Jolie.

Al ser cuestionada sobre lo mismo en una entrevista para revista In Style, la actriz fue clara y contundente, además de magnífica. Tanto que su contestación merece ser digna de uno, dos o varios aplausos:

"Cuando me miro al espejo, me doy cuenta de que me parezco a mi madre y eso me llena de ternura. También noto que estoy envejeciendo, y me encanta, porque significa que estoy viva, que sigo viviendo y haciéndome mayor", dijo Angelina Jolie.