Conductores de 'Hoy' se defienden de las críticas y ataques de redes sociales

La nueva emisión del programa 'Hoy' ha levantado todo tipo de comentarios negativos en redes sociales. A través de mensajes la gente no ha tenido piedad y han criticado a la emisión matutina de Televisa.

Hoy, al inicio del programa, Andrea Legarreta y Martha Figueroa hablaron al respecto. A manera de broma dijeron que leen todos los comentarios, buenos y malos, y que los usan para hacer crecer la emisión.

Aunque también dijeron que 'no exageren' que no envíen mensajes tan tarde porque también tienen que dormir.

A través de su cuenta de Instagram la conductora compartió una imagen con la que dejó claro está dispuesta a leer los comentarios acerca de la emisión.

Como respuesta a dicha publicación, usuarios se lanzaron contra la productora y los cambios que ha implementado.

No me gusto, haz de cuenta que estaban en TV Azteca, se vio muy barato y corriente el programa,

Me dio para abajo JAJAJAJA qué se siente bajar taaaanto de nivel? Brujería, payasitos, mercados, cumbias como entrada, 90 secciones, NO, NO, NO, !!!!

— Sasa (@Sasa42411942) March 13, 2018