Lupita Nyong'o y el desaire hacia los mexicanos

Todo sobre Lupita Nyong'o es una aspiración de vida. Su sentido de la moda siempre está evolucionando, y ella es una de las mejores actrices de la escena actual. Desafortunadamente, este año no fue nominada para ningún Premio de la Academia pero su presencia ya es una ganancia.

Esta noche, Nyong'o apareció en la alfombra con un impresionante vestido negro y dorado que la hicieron lucir más allá de lo espectacular. Pero hay que dejar una cosa en claro, Lupita no sólo provocó infartos por su escultural silueta, sino por una frase que impactó de forma inesperada:

A post shared by Lupita Nyong'o (@lupitanyongo) on Mar 4, 2018 at 5:56pm PST

Desde que Lupita Nyong'o comenzó a acaparar los reflectores, los medios de Kenia y México se han peleado sobre de qué país se siente más la actriz.

"Soy mexicana y keniana al mismo tiempo", dijo cuando ganó por su papel en 12 Years a Slave pero esta noche pareció inclinarse por sus raíces africanas, mecionando únicamente que apoya al movimiento de los Dreamers, porque sin ser mexicana, se considera una inmigrante que llegó con sueños a los Estados Unidos (esto por supuesto, es algo que todos, sin importar la nacionalidad, aplaudimos de pie)

To all the Dreamers out there: we are with you.

Thank you @Lupita_Nyongo and @kumailn for making an important statement tonight.

Say it with us: #DreamActNOW!#Oscars#Oscars90 pic.twitter.com/qlcKN6LvR0

— Women's March (@womensmarch) March 5, 2018