Kel Calderón sigue con su tour: ahora está en la Paris Fashion Week

Dejando Milán rumbo a Paris para cubrir por tercera vez la semana de la moda en esa ciudad gracias a mi familia @maccosmetics 🌟 nunca dejare de ser una agradecida de todas las oportunidades que me han dado y como me han permitido crecer dentro de la marca hasta que este 2018 sacare mi propio labial en todo el mundo! 🌎Los quiero hasta la luna y de vuelta! 🦄🦋@jenrosalopez @macabadilla @carcamopablo LOOK: styling: @esteban_pomar @estebanpomar top: @martteck Pantalón: @patomorenomoda Pic: @nstarkn

A post shared by Raquel Calderon Argandoña (@k3lcalderon) on Feb 27, 2018 at 3:15pm PST