Así fue la tierna reacción de Aitana Derbez al saber que ya es tía

El nacimiento de Kailani trajo para la familia Derbez mucha felicidad. A través de redes sociales Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo le enviaron hermosos mensajes a Aislinn Derbez.

El comediante, quien será encargado de presentar una categoría en la entrega 90 del Oscar, dio una entrevista al programa Ventaneando, ahí reveló cuál fue la reacción de su pequeña hija Aitana al enterarse que será mamá.

“Aitana está muy emocionada (…) Me dio mucha risa porque cuando nació me mandó mi hija una foto de la bebé, entonces le dijimos a Aitana ‘¡vamos a ir a ver a la nueva bebé!’ y la cara de Aitana fue totalmente de… pensamos que le iba a dar gusto y se puso completamente seria, seria. Le preguntamos ‘¿no quieres ir a conocer a la nueva bebé?’ y no dijo nada. A partir de ahí se empezó a poner muy berrinchuda, muy chipil, me dio mucha risa que le empezaron a dar un poquito de celos”, reveló.