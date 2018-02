El último mensaje de Aislinn Derbez antes de convertirse en mamá

Aislinn Derbez se convirtió en madre de la pequeña Kailani, a través de redes sociales la guapa actriz le dio la bienvenida a su pequeña hija. Mauricio Ochmann, pareja de la guapa ojiverde, también se encargó de dar la noticia con la imagen de los pies de la pequeña.

Muy hermética y fiel a su estilo, Aislinn no ha compartido muchos detalles, pero sí dejó ver que extrañará su 'pancita'.

Mi última foto embarazada🤰🏻😍voy a extrañar esa panza…

Los mensajes de amor hacia Aislinn Derbez

Primero fue Alessandra Rosaldo la encargada de escribirle que está feliz por esta nueva etapa, luego Eugenio Derbez. Ambos están seguros que la actriz será una mamá estupenda. "Hija hermosa… Cuando naciste, no sabía si iba a ser buen papá, tal vez aún no lo sé… lo que sí sé es que me has dado las más grandes lecciones de vida.

Verte crecer y convertirte en una gran mujer me llena de orgullo".

