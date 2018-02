Carmen Gloria Arroyo confiesa que fue obligada a ser candidata a reina de Viña

Corría el año 2011, y la corona de Viña era peleada por una serie de famosas: Pamela Díaz, Luli, Adriana Barrientos, Carmen Gloria Arroyo y Andrea Dellacasa.

No obstante, una de las candidatas, luego de muchos años, reveló un escabroso detalle sobre la competencia: Carmen Gloria Arroyo, representante de Chilevisión, habría sido obligada por su canal a presentarse como aspirante a reina de Viña.

Además agregó que como no quería aceptar, "los ejecutivos hicieron valer mi contrato". La experiencia, por ende, no fue nada buena para La Jueza, en especial por "la rotería de las otras candidatas", añadiendo que "no iba a andar en colaless ni hacer minuto feliz. Mis amigos abogados me dijeron que no lo hiciera y me costó una amistad con un colega".

Arroyo además confesó que "hubo ofensas directas e insultos" y que "mis hijos vieron cómo se burlaban de mí", agregando que el momento más terrible fue cuando se esparció el rumor de que tenía un "lunar cancerígeno".

