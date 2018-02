El vestido de lana que pasó desapercibido en la Gala del Festival de Viña

El Vestido lo teji con @lanasnaturalesduwen !! Son 5kg de lana natural hilada en Rueca … lo termine con Vellon y tiene bolsillos para manejar mejor el peso 👐👐👐 el tocado es estilo Mapuche y lo confeccionaron las SEQUISIMAS DE @studded.serendipia ❣❣❣ que confeccionaron no solo este si no varios de los tocados que ultilizare durante la competencia en viña …. gracias a mis amigas hermosas @katablu @fa.romanelli Gracias a mis amigas de lanas #DUWEN @ingrid.hilados @frann.cubillos … y mis amigas de pienado @eve.gonzalezmakeup y maquillaje @vitaviolenta SECAS !! Y la mejor fotografa del MUNDO @camigutierrezve 📷 GRACIAS GRACIAS GRACIAS a cada amiga que ha entregado su amor para mi propuesta diferente 🌟🌟🌟💞 #vestidodelana #princesadelana #chilena #viña2018 #galaviña2018 #elvestido #cantautora #tejedora #crochet #amor #Chilena

A post shared by ★Cantautora&Tejedora Perruna♡ (@astridconsentimiento) on Feb 17, 2018 at 4:20pm PST