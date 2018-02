El descuido de Maite Perroni que levanta sospechas sobre una futura boda

Hace unos días la actriz y cantante Maite Perroni comenzó con la gira promocional de su nuevo disco, justo en la presentación a medios algo en el dedo de la también actriz llamó la atención.

Cuando fue cuestionada por los medios, la ex RBD señaló que no, la idea de una boda no está cercana, pero sí se dijo muy enamorada de Koko Stambuk, con quien tiene una relación desde hace cinco años y con quien protagoniza una de las relaciones más estables.

Es un compromiso que desde hace 5 años asumimos con el corazón, y es un regalo que tiene para mí todo el significado, pero no es el anillo de compromiso de la boda y todo, pero sí tiene un peso muy importante, declaró.

Además, reafirmó el amor que le tiene a Koko, al afirmar que él es uno de los responsables de que ella se sienta plena en estos momentos.

La verdad es que me siento afortunada porque si no pudiera tener esta estabilidad, y este apoyo en esto, y esta base, yo creo que no podrías sentirme tan realizada profesionalmente y tan libre para poder continuar con todos mis sueños”.

Maite Perroni celosa de su vida privada

No es común verla compartir momentos personales, por eso cuando ha llegado a hacerlo afianza el amor que siente por su actual pareja.

