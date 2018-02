El emotivo encuentro entre Geraldine Bazán y Gabriel Soto

Feliz cumple mis amores!!! Para ustedes toda la felicidad y alegría en la vida siempre!!! @elissasbb @mirandasbb 🎁🎈🎉 Cake by @palavicinibakery 🎂🎂

A post shared by Geraldine Bazan (@geraldinebazan) on Feb 17, 2018 at 5:02pm PST