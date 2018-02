El angustioso momento en que un niño de dos años cae a las vías del metro

Las cámaras de seguridad de una estación de metro captaron el momento en que un menor de dos años corrió hacia la orilla, cayendo directamente a las vías del tren.

Bastó un segundo de descuido para que el pequeño se alejara de su madre, quien estaba sentada esperando en el andén. A pesar de que la mujer se dio cuenta de inmediato y varias personas se acercaron para ver el estado del pequeño, fue un joven quién sin pensarlo, dejó su mochila en el andén para saltar rápidamente a las vías y rescatar al niño.

Ni el menor ni el joven resultaron con alguna herida, sin embargo, el niño fue llevado al hospital para un chequeo general.

El joven, llamado Lorenzo Pianazza, también encontró tiempo para recoger el juguete del niño de la pista, deteniéndose para revisar brevemente el monitor para el próximo tren, el cual estaba a 90 segundos de llegar a la estación.

LUCKY SAVE: A toddler has been saved after he jumped off a train platform in Milan. A brave 18-year-old jumped onto the tracks and lifted the two-year-old boy to safety. #TenNews pic.twitter.com/ceSQku7I3g

— TEN Eyewitness News (@channeltennews) February 16, 2018