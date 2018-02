Abandonó el snowboard para ser estrella porno y ahora quiere volver a la competencia

La exatleta olímpica japonesa Melo Imai reconoció sus ganas de volver a la competencia después de realizar un paso por la industria del cine pornográfico. La deportista oriunda de Osaka volvió a competir en un torneo y consiguió la medalla de oro.

Con 18 años, la asiática compitió en los Juegos Olímpicos de invierno del 2006 a los que arribó tras haber ganado un Mundial de Halfpipe el año anterior). Su performance, sin embargo, fue para el olvido ya que terminó en última entre 34 participantes, sin poder superar la ronda de clasificación, producto de un accidente.

"Quiero volver al mundo del snowboard, así que me estoy cuidando de no involucrarme con cosas que sean excesivamente pornográficas", reconoció a la revista "Shukan Post".

"Para muchos atletas, los Juegos Olímpicos son el pináculo de su carrera, pero para mí fue una pesadilla. No solo me refiero a que me lesioné. Toda la experiencia fue terrible. Tenía tenía ese miedo constante al fracaso, como un sentimiento de asfixia", relató Imai al Tokyo Weekender.

En los años siguientes se dedicó a ganar dinero mediante el uso de su cuerpo. Fue prostituta en una bar, hizo sesiones fotográficas de desnudos en 2013 y, finalmente, en 2017, realizó un par de películas pornográficas.

"Después de las Olimpiadas, algunas veces iba de fiesta a un club anfitrión y ganaba USD 8.200 en una sola noche", detalló la japonesa.

"Fui criada por un padre muy estricto hasta que cumplí los 17. Me prohibieron cualquier tipo de comportamiento que fuera femenino, como usar una falda o maquillarse", revelaba al portal japonés Nikkan Gendai a fines del 2016.

Takashi Narita, su padre, es un conocido exatleta del voley japonés. Posteriormente se dedicó a ser instructor de Snowboard, siendo el entrenador de Imai y su hermano.

Ahora, con 30 años, Melo Imai quiere volver a disputar un torneo olímpico, y fue por ello que se anotó en el Campeonato de Snowboard en Gifu, Japón, y con sólo cuatro días de entrenamiento, dominó la competencia, obteniendo la mejor puntuación en la final femenina con 90.75.

La asiática se quedó con la medalla de oro, muy por delante de la segunda del podio, Momoa Mori con 76.75, y podría ser una firme candidata para disputar los próximos Juegos Olímpicos del 2022.

El equipo japonés de snowboard femenino no tuvo un buen rendimiento en estos Juegos de Pyeongchang. La novena plaza fue el mejor resultado.

