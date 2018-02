Esta es la enfermedad por la que tuvo que ser operada Carla Jara y que afecta a muchas mujeres

Buenos días!!!! Despertando con la carita llena de risa, creo q he dormido 3 horas, pero estoy feliz xq ya no tendré más dolores en las piernas y hoy veré a mi bebe!!! Que tengas un súper martes!!! 😘 En mi history les cuento más!!!

A post shared by Carlita Jara (@carlajaracadiz) on Feb 13, 2018 at 2:02am PST