Ella es ‘Nakia', la mujer que cuida de Black Panther

Las mujeres cobran relevancia en el mundo de los cómics y la ciencia ficción, eso lo ha dejado claro Lupita Nyong’o, que con su personaje de ‘Nakia’ en Black Panther le recuerda al mundo que las súper heroínas son de verdad.

‘Nakia’, pertenece a las fuerzas de inteligencia de Wakanda, un grupo de mujeres encargadas de proteger al rey, Black Panther, de cualquier peligro. Ella será quien viaje como una agente encubierta por el mundo para preservar los intereses de su nación.

El personaje de la ganadora del Oscar cobra un papel relevante en este universo, porque no sólo es una agente encubierta, también es una mujer que cuida de otras mujeres. Será quien acompañe a Shuri, hermana de Black Panther, a una misión en la que su vida estará en riesgo.

La fortaleza de las mujeres es el ingrediente principal

En toda historia hay un lazo emocional y en Black Panther correrá a cargo de ‘Nakia', quien tendrá que decidir si se deja llevar por lo que siente por el rey o por su vocación. Su personalidad fuerte y abrasadora, hacen de ‘Nakia’ uno de los personajes que hay que seguir.

‘Nakia’ es una mujer independiente, patriótica, pero también cuestiona a la sociedad; aunque su papel sucede en la ficción, está en contacto con dilemas de las mujeres modernas. No es sólo un personaje sexy, es inteligente, es ácida, es sarcástica.

En esta historia no hay enfrentamientos entre mujeres, puede haber competencia, pero eso no significa que no se respeten, las veremos trabajar juntas, romper sus propios miedos y desafiar sus propios límites.

Mira el tráiler de Black Panther: