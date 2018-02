Carola de Moras habló por primera vez sobre el ex ministro Bulnes y confesó estar enamorada

A sólo días de una nueva versión del Festival de Viña, la conductora del certamen y de La mañana de Chilevisión, Carola de Moras, dijo estar enamorada del ex ministro de Educación y Justicia, Felipe Bulnes

La presentadora de televisión no había hablado públicamente sobre la relación que mantiene con el político desde hace más de dos años, pero en una entrevista con la revista Hola, declaró que es "un hombre que admiro muchísimo. Tenemos mucha complicidad y afinidad en muchos temas".

También comentó que tienen una muy buena relación y reveló detalles que le encantan de su pareja, como "su sentido del humor, además de su inteligencia, su forma de ver y vivir la vida. Es algo que me encanta y enamora más todos los días. Su generosidad, su humildad, su sencillez", dijo.

La modelo además reconoció que al ex ministro no tiene conflictos la exposición mediática "no es fácil para nadie tener de pareja a alguien con este nivel de exposición; pero como él, en cierta forma, vivió la exposición y hasta el día de hoy las personas se detienen a saludarlo, está un poco acostumbrado".

Hacia el final de la entrevista la conductora expresó que no descarta la posibilidad de postergar la televisión para convertirse en madre otra vez, pues ya tiene una pequeña de 7 años.

"Por supuesto que me gustaría tener otro hijo en pareja. Pero si en algún momento de la ida me encuentro sola y con ganas de ser mamá, por supuesto que lo tendría. Hoy la ciencia lo permite y no tengo prejuicios al respecto. Y si decido tener otro hijo, estoy dispuesta a dejar la pega de lado por un tiempo para dedicarme a la familia".

