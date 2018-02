Así fue el encuentro de Daniela Vega y Meryl Streep en almuerzo previo a los Óscar

La película chilena Una mujer fantástica, protagonizada por Daniela Vega, sigue acumulando galardones en su camino a los Óscar y continúa haciendo noticia.

Durante esta temporada de premios de la industria del cine, Daniela Vega se ha codeado con las más grades estrellas, como Laverne Cox, de Orange is the New Black, o Rossy de Palma, "musa de Almodóvar".

Como si fuera poco, durante el clásico almuerzo previo a los Óscar, organizado por la Academia, la actriz que interpreta el papel de Marina, se encontró cara a cara con nada más y nada menos que Meryl Streep.

Allí Daniela Vega, cruzó palabras con la afamada actriz hollywoodense, que este año está nominada a Mejor Actriz por su interpretación en la película The Post.

Debido a su experiencia, Meryl Streep se ha transformado en una fuente de inspiración y ejemplo a seguir para cualquier actriz ¿qué habrán hablado en esta oportunidad?

Recordemos que la 90 edición de la ceremonia de los Óscar se realizará el próximo 4 de marzo y será animada por Jimmy Kimmel por segunda vez consecutiva.

