Julián Gil dejó plantado a su hijo en la última visita

La telenovela entre Julián Gil y Marjorie de Sousa aún no termina, ahora el actor señaló que no volverá a los juzgados a encontrarse con su hijo pues lo considera 'injusto y dañino' para ambos.

" Por el bien de Matías, por el bien mío y de mi familia, creo que este sitio, más que acercarme a él, me aleja. No me importa que me caiga todo el peso de la ley".