Gala no le teme al dolor: así será el parto de su hija

Hoy fuimos a ver al medico y adivinen??? Tic tac… empezó la cuenta atrás! Parece que nuestras Luz tiene muchas ganas de llegar al mundo!! Pero eso sí, está preciosa y muy sanita!! Si nada cambia podré vivir un maravilloso parto natural!!! Yuhuuu es lo que mas deseo! No tengo miedo al dolor, no tengo prisa tampoco y se que todo saldrá bien! Ya saben, intuición de mujer!!!😜 así es que lo único que tengo es mucho amor y fuerza cuando llegue el momento!! Te estamos esperando pequeña!!! #babygirl #dulceespera #pregnant

A post shared by Gala Caldirola (@galadrielcaldirola) on Jan 30, 2018 at 7:36am PST