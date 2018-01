Repudio causan en Instagram comentarios hacia el cuerpo de Kathy Salosny

Hace un par de días, José Antonio Neme subió una foto a su Instagram junto con sus compañeras de trabajo, en las que se incluía Kathy Salosny, disfrutando en las Playas de Tunquén.

No obstante, se generó debate a raíz de la foto, pues algunos aseguran que la foto no favorece a Salosny, y esto no demoró en indignar a algunos que la defendieron.

#felicesloscuatro A post shared by José Antonio Neme (@jananeme) on Jan 28, 2018 at 9:12am PST

"Qué importa como se vea si ella es feliz a sus 50 y tantos gente estúpida que no ven el lado bueno y se dedican a criticar todo", "Las personas que se aman y se quieren a sí mismas tienen toda mi admiración, Katy eres una mujer brillante, te ves regia yo quisiera tu físico y tu jovialidad tienes todo mi respeto y admiración, me encanta que sea confiada en su cuerpo y su persona, muchas mujeres quisieran estar como tú y ni siquiera tienen 40 aún!!! ☺ 💖", "Que onda que tiene la Kati es mujer que tiene sus años que quieren que sea una Barbi, la gente tan estupida a quien le importa el cuerpo por favor, la Kati es regia una mujer muy bien conservada Linda y muy inteligente", son alguno de los comentarios en defensa de ella.

