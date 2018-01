Así fue la presentación de Luis Fonsi y Daddy Yankee en el Grammy 2018

'Despacito' le ha dado muchas buenas experiencias a sus creadores, Luis Fonsi y Daddy Yankee, quienes deleitaron a los asistentes al presentarte en la edición 60 del Grammy.

Eso no es todo, además de poner a bailar al Square Garden de Nueva York, la canción está nominada como canción y grabación de año, de lograrlo se consideraría el primer triunfo para un tema cuya lengua es predominante en español.

A post shared by Sean Ardoin (@seanardoin) on Jan 28, 2018 at 5:47pm PST

A post shared by Daddy Yankee España DYARMY (@dymfc_spain) on Jan 28, 2018 at 5:48pm PST

.@LuisFonsi and @Daddy_Yankee celebrate their 🔥🔥🔥 performance at the 60th #GRAMMYs pic.twitter.com/nrzBkp4seC

— Recording Academy (@RecordingAcad) January 29, 2018