El curioso tip de Julia Fernández para que su cabello luzca hermoso

Pelo por @pablozelaznog 💋… tip para crecer el pelo… 5 pastillas de anticonceptivo (cualquiera) adentro de un frasco de shampoo lleno (cualquiera)… usar el shampoo normalmente asta que se termine… espero ter ayudado ❤️🌹 y gracias @pablozelaznog me encanta ❤️

A post shared by Julia Fernandez Adam (@juliafernandescl) on Jan 25, 2018 at 4:25pm PST