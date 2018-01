Jennifer Aniston conoció a los hijos de Brad Pitt y puso furiosa a Angelina

Jennifer Aniston estuvo muchos años con Brad Pitt, tenían una relación sólida, al menos en apariencia, cuando llegó la separación.

Brad Pitt tuvo hijos con Angelina, mismos que Jennifer conoció hace algunos días de acuerdo con la revista estadounidense InTouch.

En las fotos de la publicación se ve a Jennifer con Shiloh Pitt, y otros de sus hermanos. Una fuente cercana dijo a la revista que “Los niños sabían quién era Jen y estaban familiarizados con ella en las fotos de televisión y revistas. La trataron como a una amiga normal de su padre”.

Todo parece indicar que hubo química entre los hijos de Brad y Aniston, pues ella dijo estar maravillada con lo educados que son.

Por su parte, Angelina Jolie no tomó muy bien las cosas, New Idea, un portal estadounidense afirmó que la actriz no está feliz y piensa que 'Brad ha ido muy lejos al acercar a sus hijos a Jennifer Aniston'.

Angelina Jolie y su indiferencia

El momento incómodo de la noche de los Golden Globes, de acuerdo a las redes sociales, fue el que se dio cuando Jennifer Aniston subió al escenario para presentar un premio. Mientras algunos de los famosos se pusieron de pie al ver a Jennifer y a Carol Creighton Burnett, Angelina decidió retocarse el maquillaje, haciendo caso omiso a Aniston. Ni siquiera le dirigió la mirada.

Angelina, iba acompañada de Pax, quien también se mostró indiferente ante la presencia de Aniston en el escenario.

Te recomendamos en video: