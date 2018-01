Gabriel Soto y Julián Gil se encuentran después de la prueba de ADN de Matías

Los guapos actores de televisión se encontraron después de los rumores y las peleas por la paternidad de Matías. Hace algunos días las leyes mexicanas confirmaron que Julián Gil es el padre del pequeño, por lo cual Gabriel Soto quedó libre de todas las sospechas que lo apuntaban como padre.

Ahora, el actor argentino compartió que tuvo un acercamiento con Gabriel Soto y le dijo:

Julián señaló que Marjorie no está interesada en arreglar las cosas, que le envió un convenio y está a la espera de su respuesta.

Señaló que su hijo está a punto de cumplir un año y que le entristece que no pueda estar con él fuera de los juzgados y los espacios señalados por la ley.

"Julián me escribió, evidentemente porque salí embarrado. Qué bueno por él. Hasta ahí es la comunicación. Yo salí a dar la cara, a dar la verdad, la gente no me creyó, los medios siguieron especulando en un tema muy delicado. Es un daño moral para mi familia, mis hijas y matrimonio. Las difamaciones y las calumnias siguieron en mi contra. Espero que con esto la gente ya se calle".