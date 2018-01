Khloé Kardashian extraña su cuerpo antes del embarazo

Tras meses de especulaciones, Khloé Kardashian confirmó que espera su primer hijo con su novio Tristan Thompson, pero al parecer, las cosas no han sido tan fáciles.

Desde que dio a conocer la noticia, esta Kardashian ha estado compartiendo actualizaciones con sus seguidores en redes sociales, abordando el tema de los antojos e imagen corporal, algo que parece afectarle.

"Hoy, para almorzar, tuve una ensalada y TRES tazas de cereal. No tenía control en la cocina ".

Today for lunch I had a salad and THREE bowls of cereal. 🤦🏼‍♀️ I had no control in the kitchen. — Khloé (@khloekardashian) January 23, 2018

Agregó que "el cereal es el único alimento bueno en cualquier momento del día" antes de interactuar con algunos de sus admiradores acerca de su bocadillo favorito.

Khloé confesó que le ha costado trabajo aceptar su nuevo aspecto físico pues ya no es tonificado como antes.

"Ahora estoy buscando en Google imágenes de mi cuerpo anterior al embarazo y estoy fingiendo volver a mis entrenamientos y mi cuerpo viejo. Santa vaca ", publicó.

Now I am googling images of my pre-pregnancy body and I'm feigning to get back to my workouts and old body. Holy cow 🤦🏼‍♀️ — Khloé (@khloekardashian) January 23, 2018

Los fanáticos rápidamente aseguraron la estrella de Keeping Up With The Kardashians en su cuerpo brillante, con una sola escritura: "Pero todavía estás IMPONENTE embarazada".

Lo cierto es que Khloé ha tenido un gran cambio desde que inició su fama pues comenzó a hacer ejercicio y a llevar una vida sana, lo cual contribuyó a que luciera un cuerpo más tonificado y sexy. Quizá lo que Khloé extraña es el hecho de hacer ejercicio pero aún con sus casi siete meses, no ha dejado de mantenerse activa. Así que seguramente no le costará trabajo recuperarse una vez que de a luz.

Una publicación compartida de Khloé (@khloekardashian) el Dic 20, 2017 at 2:41 PST

