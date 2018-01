El regreso triunfal de Kylie Jenner será como 'mom blogger'

Desde que las teorías sobre un posible embarazo se hicieron más fuerte, Kylie Jenner ha mantenido un perfil bajo, las teorías sobre su embarazo no han dejado de surgir.

Aunque no ha habido confirmación, ya hay quién especula sobre la forma en la que la empresaria regresará a la actividad en redes sociales.

Due acuerdo con Entertainment Tonight, la socialité regresará tan pronto como el bebé nazca, lo presentará a sus fans a través de redes sociales y continuará con su vida, como hasta hace unos meses.

Kylie Jenner, de sex symbol a mom blogger

Este mismo sitio afirmó que, tras el embarazo y el abandono de su aplicación, Jenner está preparando sorpresas relacionadas con esta nueva etapa de su vida, por lo que compartirá su experiencia como mamá.

"Ella realmente ha disfrutado este tiempo fuera del centro de atención. Es la primera vez que puede recordar en toda su vida que no le siguen las cámaras y solo trata de disfrutar de esta privacidad ", según afirmó ET.

Sobre los rumores que afirman, negará a su bebé, ET señala que no, no lo quiere negar, sólo necesita espacio para estar tranquila, disfrutando la etapa que se le avecina.

