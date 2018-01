Kylie Jenner recibió un sospechoso paquete que comprobaría su embarazo

Kylie Jenner nos ha traído locos desde el año pasado con un supuesto embarazo que nadie confirma pero tampoco niega. Sabíamos que Kim Kardashian estaba esperando a su tercer bebé mediante un vientre subrogado y ahora sabemos que Khloé está embarazada de su primer bebé ¿pero y Kylie?

Las teorías de conspiración son muchas. Hay quienes afirman que Kylie fue en realidad la madre subrogada de su hermana Kim ya que nunca apareció durante los meses de gestación del bebé. Otros piensan que Klohé está fingiendo su embarazo para distraer la atención de Kylie, que es ella quien sí está embarazada, y que al final le dará su bebé a Khloé como si nada.

Pero entre las teorías, fotos paparazzi de Kylie con su baby bump y una sospechosa desaparición por parte de ésta, no hay duda que algo muy extraño está ocurriendo. Por suerte, sentimos que estamos cada vez más cerca de saber la verdad pues recientemente la joven de 20 años, recibió lo que realmente, realmente, REALMENTE parece un mueble para bebé.

Esta foto paparazzi muestra a un grupo de hombres que entregan y montan una cuna DIRECTO EN LA CASA DE JENNER. Es decir, eso definitivamente es una cuna, o una mesa para cambiar pañales. Aún así, es un mueble para bebé y nadie tiene algo así en casa, a menos de que tenga…un bebé.

Claro, también podría ser que Kylie quiera tener una cuna en su casa para cuando reciba la visita de la pequeña Chicago, la nueva bebé de su hermana Kim pero mientras no haya una afirmación o negación por parte de esta polémica chica, hemos hecho de todo por averiguar lo que ocurre. ¿Seguirá embarazada? ¿Ya habrá dado a luz? ¿Habrá sido ella la gestante de Kim?

‘Pregnant’ Kylie Jenner gets large baby crib delivered to her home https://t.co/fcrlYLx1QI pic.twitter.com/VPR1WmuUK7

— Esut Press (@EsutPress) January 18, 2018