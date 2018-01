Salen a la luz las razones por las que Ricky Martin salió del 'clóset'

Cuando Ricky Martin dio a conocer sus preferencias sexuales, muy pocos los podían creer. El boricua había mantenido varias relaciones sentimentales con bellas mujeres, entre ellas Rebecca de Alba, pero eso no impidió que le gritara al mundo que era gay.

A través de un comunicado de prensa colgado en su sitio web, el intérprete de 'Vuelve' le dijo al mundo: "Hoy acepto mi homosexualidad como un regalo que me da la vida. ¡Me siento bendecido de ser quien soy!".

Ahora, a ocho años de ese día que marcó su vida, el boricua ha abierto su corazón y se ha referido asía las razones que lo llevaron a gritarle al mundo su verdadera orientación sexual.

Tonight with awesome Trevor. A post shared by Ricky (@ricky_martin) on Jan 16, 2018 at 6:13pm PST

Ricky Martin se sincera

Durante el programa The Daily Show with Trevor Noah, se refirió a lo triste que estaba por tener que ocultar su verdad, a los momentos de depresión que atravesaba y de lo difícil que fue tomar la decisión. "Amigo mío, no tienes ni idea… a mí me llevo un largo tiempo", expresó.

Además, dijo que su cultura, veía con malos ojos sus preferencias sexuales y que todo mundo pensaba que tras en anuncio su carrera se acabaría.

"Se trataba de gente que me quería de verdad, que tenía buenas intenciones y que habían sido también a su vez víctimas de la homofobia. Tienes que entender que crecí en una cultura en la que se me decía que lo que estaba sintiendo estaba mal, que era maligno. Y si encima le añades que yo era… bueno, una especie de sex symbol, imagínate. Y todo mudo me decía que sería mi final".

