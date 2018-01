Gala Cardirola vive incómodo pero adorable momento en su embarazo

Buenos días mami! Siento ser tan inquieta no puedo evitarlo, Anoche no te deje dormir hasta las 6 de la mañana y hoy son las 11 y ya necesito que despiertes , tengo hambre y mucha sed! Siento que estés cansada y que a veces te haga sentir incomoda, prometo compensarlo con todo mi amor y estando a tu lado siempre! Mmmmmm…. buenos días a todos!! Seguro que habrán muchas mujeres que entiendan este mensaje!!!❤️ #goodmorning #love #babygirl

