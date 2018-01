Maluma no esconde su amor y se deja ver en Italia junto a su novia

Parece ser que el corazón de Maluma ya tiene dueña. El cantante colombiano está disfrutando al máximo su visita por Italia, donde tuvo la oportunidad de desfilar para Dolce & Gabbana, además de amenizar la distinguida pasarela con sus mejores éxitos. Tras la caminata, la pareja abordó un pequeño barco que les dio un recorrido por las costas italianas. Visiblemente contentos, Maluma y Natalia disfrutaron de una romántica tarde en altamar, compartiendo abrazos, muestras de cariño y hasta un par de besos. El maluma y Barulích se conocieron durante la filmación del videoclip del tema Felices los 4, hace un año. Desde entonces, la virtual pareja ha sido captada disfrutando de su compañía en diversas ocasiones, una de ellas durante el evento Global Foundation organizado por Eva Longoria. Durante la gala, varios asistentes lograron captar al cantante mientras sostenía la mano de Natalia. Aunque ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, los seguidores de Maluma descubrieron una peculiar pista que reavivó las sospechas sobre un posible vínculo amoroso con la modelo de origen croata. Tanto Barulích como el cantante, compartieron fotografías en sus respectivas cuentas de Instagram con una adorable cachorrita que responde al nombre de Julieta. #ritmohispano #maluma #artista

